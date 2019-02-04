أخبار مصر | العثور على الآلاف من تماثيل "التراكوتا".. وحسين عبد البصير: تمثل مشاهد من الحياة اليومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على الآلاف من تماثيل "التراكوتا".. وحسين عبد البصير: تمثل مشاهد من الحياة اليومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت البعثة الفرنسية الإيطالية العاملة في منطقة "أم البريجات" في الفيوم، على آلاف من تماثيل التراكوتا، وعنها قال الدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هذه التماثيل مصنوعة من الطين، وتمثل مشاهد من الحياة اليومية.

وأضاف عبد البصير، أن أحد التماثيل عبارة عن سيدة واقفة وفي يدها دف، وهو ما يدل على أن المصري في هذه الفترة، وهي فترة التاريخ اليوناني روماني، لم ينس شغفه وحبه للموسيقى.

وأشار عبد البصير إلى أن اليونان والرومان عندما جاؤوا إلى مصر لم يؤثروا في المصريين بل على العكس هم من تأثروا بالمصريين ومعداتاهم وملابسهم، وحتى بعقيدتهم وبمعبوداتهم.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لمعرض مؤقت بالقاعة 44 في المتحف المصري بالتحرير عن حفائر البعثة الفرنسية - الإيطالية فى تبتينيس "أم البريجات" في الفيوم، مساء اليوم الأثنين 4 فبراير، والذي تنظمة وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ميلانو، وكان متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية مشاركًا بعدد من القطع.

واكتشاف قرية تبتينيس تم عام 1899 حيث قامت عدة بعثات علمية إنجليزية وألمانية بإجراء حفائر متتالية بالموقع وكان آخرها بعثة إيطالية إستمرت حتى عام 1936، كما تم نهبها وتدميرها من خلال الباحثون عن الآثار وحفارين السباخ.

وفى عام 1988 قررت البعثة الفرنسية-الإيطالية برئاسة البروفيسور كلاوديو جالاتزى والباحثة جيزيل حاجى-ميناجلو مواصلة الحفائر فى تبتينيس حيث تم إكتشاف أحياء جديدة ومبانى رائعة مثل: المقصورة المكرسة للمعبودة ثيرموثيس، ومخزن كبير للحبوب يعود للقرن الثانى قبل الميلاد، وحمامات عامة تعود للقرن الثالث والقرن الثانى قبل الميلاد والعديد من المبانى داخل القرية مثل المخابز، والمحلات التجارية، وورش العمل

ومن ناحيتها قالت صباح عبد الرازق المدير العام للمتحف المصري في التحرير، إن معرض حفائر البعثة الفرنسية -الإيطالية فى قرية تبتينيس أو "أم البريجات" في الفيوم، يؤرخ لعدد كبير من القطع الأثرية الخاصة بالقرية، والتي تتعلق أغلبها بالحياة اليومية.

وعن تفاصيل المعرض كشفت عبد الرازق أن من بين القطع المعروضة ثلاث نوافذ من الخشب تعود للقرن الأول والثاني الميلادي، والتي ينفرد بها المتحف، وكذلك أدوات منزلية مصنوعة من الخشب والسلال والمعادن عثر عليها في منازل القرية، وأوانى من الفخار للطبخ، وأدوات للمائدة وأواني لتخزين الطعام من العصر البطلمي والروماني والبيزنطي في الفيوم.

وأضافت عبد الرازق أن المتحف يضم عدد من المسارج، واللوحات والتي تؤرخ لبعض معبودات الفيوم، مثل سوكنبتينيس وثيرموثيس، وتماثيل من التركوتا، وعدد من العملات المعدنية "المسكوكات"، والحلي التي شملت قلائد وأساور وأقراط وخواتم.

وأشارت عبد الرازق أن هذه القطع ترجع إلي الفترة الزمنية ما بين القرن الثالث ق.م إلى العصر البيزنطي، وأغلبها من البرونز أو من مواد أكثر تواضعًا، مثل الأصداف أو الطين، والتي تعد مؤشرًا واضحًا للظروف الاقتصادية التي مرت على الأسر التي كانت تعيش في تبتينيس.

وقالت عبد الرازق إن المعرض يضم أيضا مجموعة متميزة من أدوات التجميل والزينة منها قنينات صغيرة للعطور والزيوت المعطرة، والأمشاط الخشبية ودبابيس من الخشب والعظام والمعادن، والتي استخدمت للتحكم فى طرق تصفيف الشعر.

إضافة إلى الملابس والأحذية، وأدوات الموسيقى والوثائق التي من خلالها تم التأكيد على شهرة تبتينيس باعتبارها واحدة من أغنى المواقع في مصر بالبردي، فقد تم العثور علي حوالي 10000 نص تم كتابة ما يقرب من نصفها على ورق البردي باللغتين المصرية واليونانية.