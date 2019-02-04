شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بحلايب والشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الاثنين، شهادات أمان لعدد من الأرامل والمطلقات والمعيلات بمدينة حلايب بقيمة ١٣٧ ألفا و٥٠٠ جنيه، على ٢٧٥ سيدة بقيمة ٥٠٠ جنيه لكل شهادة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن الفئات المستهدفة من الأسر الأولي بالرعاية، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي التاسع والأربعين لها.

وأكد محافظ البحر الأحمر –بحسب بيان- أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية لأهالي مدينة حلايب وأبورماد والشلاتين، من السيدات اللواتي ليس لهن دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وأضاف عبدالله أن مدة الشهادة تبلغ 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.

حضر حفل توزيع شهادات أمان العميد محمد محسن رئيس مدينة حلايب والشلاتين، والدكتورة رباب زمزم مقرر عام مجلس المرأة، وعدد من مسؤولي المحافظة.

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب