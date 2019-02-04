شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم طلاب المنوفية ضد مرض الالتهاب السحائي بداية «التيرم» الثاني الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الشؤون الصحية بالمنوفية، عن بدء الحملة المكبرة لتطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، فور بداية التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي.

كما أكد أن الإدارة العامة للقسم الوقائي بالمديرية قامت بالانتهاء من تطعيم طلاب الصف الأول في كافة المراحل المختلفة (إبتدائي – إعدادي – ثانوي) بطعم السحائي الثنائي ( A.C) بنطاق المحافظة أثناء التيرم الأول الدراسي، مؤكداً على أن إجمالي عدد المستهدفين من هذه الحملة 294140 طالب بمختلف المراحل التعليمية، وأنه تم الانتهاء من تطعيم 72974 طالب خلال الترم الأول من بداية العام الدراسي الحالي وسيتم استكمال باقي المستهدف فور بداية التيرم الثاني من العام الدراسي.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن تلك الحملة هي فرصة ذهبية لكل الطلاب للاطمئنان على صحتهم، موجهاً بضرورة تكاتف الجميع لإنجاح الحملة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها للوصول إلى الهدف المطلوب.