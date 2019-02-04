شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يجري حركة تنقلات بين 4 رؤساء قرى بمركز ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، قرارًا تضمن إجراء حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز ناصر، شملت المجالس القروية بكل من: «أشمنت، دنديل، بهبشبين، بني عدي».

وتضمنت الحركة –بحسب بيان الاثنين- نقل «عادل أحمد عوض الله» رئيس قرية دنديل، للعمل رئيسًا لمجلس قروي أشمنت، و«عمار جودة جودة» رئيس قرية بني عدي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية دنديل، و«محمد عبدالمنعم توفيق» رئيس قرية أشمنت، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بهبشين، و«حميدة محمد محمد خليفة» رئيس قرية بهبشين، للعمل رئيسًا لمجلس قروي بني عدي.

ووجه المحافظ المستشار هاني عبدالجابر رؤساء المجالس القروية بالاعتماد على الأسلوب الميداني في العمل، والتلاحم مع المواطنين والوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، مطالبا إياهم بأهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، مؤكدًا أن معيار النجاح الذي يقيم به أداء التنفيذيين هو مستوى رضا المواطن، وتحقيق تغير ملموس إلى الأفضل في الخدمات الجماهيرية، والنجاح في استثمار كل الاعتمادات والمخصصات، والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية لها والتنسيق مع الجهات المعنية.