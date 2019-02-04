شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يستعرض مع رئيس الوزراء و3 وزراء استكمال تطوير وتجميل شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاثنين، مع الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة، والبيئة، جميع الدراسات في مجال تطوير وتنمية مجالات السياحة وتنوعها بمدن محافظة جنوب سيناء، كالسياحة الدينيه، والعلاجية، وسياحة الآثار والثقافية، والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات وغيرها.

كما استعرض المحافظ –بحسب بيان- أعمال استكمال تطوير وتجميل شرم الشيخ بدءا من ميدان الاحتفالات أمام ميدان أفريقيا بطريق السلام... وحتى ميدان المتحف ومدينة هوليود الترفيهية.

كما جرى استعراض ومناقشة تطوير المحميات الطبيعية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس كرم معوض، والمهندس جمال أبوالهدي، من محافظة جنوب سيناء، والمهندسين ممثلي مطور طريق الملك عبدالله.