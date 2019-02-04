شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح معرضا عن نتاج حفائر البعثة «الفرنسية-الإيطالية» بأم البريجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الاثنين، المعرض المؤقت لحفائر البعثة الفرنسية-الإيطالية في تبتينيس «أم البريجات» بالفيوم، والذي تنظمه وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ميلانو، وذلك ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي 2019، بالقاعة رقم 44 بالمتحف المصري بالتحرير.

وقال العناني: «نفتتح اليوم معرضا مؤقتا مهما لبعثة أثرية تعمل منذ 30 سنة، في منطقة أم البريجات، مؤكدا على حرص وزارة الآثار على تنظيم معارض أثرية باستمرار».

وبدورها، قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض الذي يضم حوالي 200 قطعة من نتاج أعمال البعثة الفرنسية الإيطالية بمنطقة ام البريجات بالفيوم، سيستمر لمدة شهرين. ولفتت إلى أن القطع المعروضة تم اكتشافها خلال 30 عامًا بدءا من عام 1988، موضحة أن القطع الأثرية تعرض صورة مفصلة للحياة في القرية منذ القرن الثالث ق.م إلى القرن التاسع الميلادي.

ومن جانبها، قالت صباح عبدالرازق، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن من بين القطع المعروضة 3 نوافذ من الخشب من القرن الأول والثاني الميلادي، والتي ينفرد بها المتحف، وأدوات منزليه مصنوعة من الخشب والسلال والمعادن عثر عليها في منازل القرية، وأواني من الفخار للطبخ، وأدوات المائدة واواني لتخزين الطعام من العصر البطلمي والروماني والبيزنطي في الفيوم. بالإضافة إلى عدد من المسارج، ولوحات مكرسة لبعض المعبودات مثل سوكنبتينيس وثيرموثيس، وتماثيل من التركوتا، وعدد من العملات المعدنية، والحلى التي شملت القلائد والأساور والأقراط والخواتم، والتي ترجع إلى الفترة الزمنية ما بين القرن الثالث ق.م إلى العصر البيزنطي، وأغلبها من البرونز أو من مواد أكثر تواضعًا، مثل الأصداف أو الطين: والتي تعد مؤشر واضح للظروف الاقتصادية التي مرت على الأسر التي كانت تعيش في تبتينيس.

وأشارت عبدالرازق إلى أن المعرض يعرض أيضًا مجموعة متميزة من أدوات التجميل والزينة منها قنينات صغيرة للعطور والزيوت المعطرة، والأمشاط الخشبية ودبابيس من الخشب والعظام والمعادن، والتي أستخدمت للتحكم في طرق تصفيف الشعر، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وأدوات الموسيقى والوثائق التي من خلالها تم التأكيد على شهرة تبتينيس باعتبارها واحدة من أغنى المواقع في مصر بالبردي. فقد تم العثور على حوالي 10000 نص تم كتابة ما يقرب من نصفها على ورق البردي باللغتين المصرية واليونانية.

يذكر أنه تم اكتشاف قرية تبتينيس عام 1899 حيث قامت عدة بعثات علمية إنجليزية وألمانية بإجراء حفائر متتالية بالموقع وكان آخرها بعثة إيطالية استمرت حتى عام 1936، كما تم نهبها وتدميرها من خلال الباحثون عن الآثار وحفارين السباخ.

وفى عام 1988 قررت البعثة الفرنسية-الإيطالية برئاسة البروفيسور كلاوديو جالاتزي والباحثة جيزيل حاجي-ميناجلو مواصلة الحفائر في تبتينيس حيث تم اكتشاف أحياء جديدة ومباني رائعة مثل: المقصورة المكرسة للمعبودة ثيرموثيس، ومخزن كبير للحبوب يعود للقرن الثاني قبل الميلاد، وحمامات عامة تعود للقرن الثالث والقرن الثاني قبل الميلاد والعديد من المباني داخل القرية مثل المخابز، والمحلات التجارية، وورش العمل.

وزير الآثار يفتتح معرض عن نتاج حفائر البعثة الفرنسية-الإيطالية بالتحرير

وزير الآثار يفتتح معرض عن نتاج حفائر البعثة الفرنسية-الإيطالية بالتحرير

وزير الآثار يفتتح معرض عن نتاج حفائر البعثة الفرنسية-الإيطالية بالتحرير