شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الإبداع»: احتضن «وانلى» و«داريل».. والمبنى غير مسجل بالآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امتدادا للميراث التراثى والثقافى لشارع فؤاد، أقدم طرق العالم، والذى يضم أكثر من 50 مبنى تراثيا، يقع مبنى مركز الإبداع على ناصية الطرف الجنوبى لبداية شارع فؤاد، وقد بنى على الطراز الإيطالى المميز فى إطار التحديث خلال عهد محمد على.

يقول إسلام عاصم، نقيب المرشدين السياحيين، شيد المبنى فى أواسط القرن التاسع عشر، ويطل على شارع جمال عبدالناصر، وكان يطلق عليه شارع رشيد- فؤاد الأول- ثم طريق الحرية.

وبنى أمام النادى قصر أجيون فى 1887 (مبنى جريدة الأهرام حاليا)، أما عن مبنى النادى أو «كلوب محمد على»، فقد صمم على الطراز الإيطالى، وتم فرشه بالأثاث على الطراز الفرنسى.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين أن المبنى شهد عرض أول فيلم سينمائى فى أفريقيا والشرق الأوسط، عندما كان يطلق عليه وكالة طوسون، قبل تحويله لنادى محمد على، وكانت مصر ثانى دولة بعد فرنسا تشهد ظهور فن السينما؛ فيما احتضن المبنى كلا من لورانس داريل الذى كتب رائعة «رباعية الإسكندرية»، كما تردد عليه الفنان سيف وانلى.

وأوضح «عاصم» أنه بعد ثورة يوليو وتحديدا عام 1962 تم تحويل المبنى إلى قصر ثقافة الحرية، وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة وكان يقام فيه أنشطة متنوعة أثرت الحياة الثقافية.

وعلى الرغم من الطراز الفريد الذى بنى به المركز، إلا أن محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية، فجر مفاجاة بأن المبنى غير مسجل فى تعداد الآثار بالمحافظة، ولا يخضع للقانون 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته.

وأشار «متولى» إلى وجود أكثر من ألف مبنى ذات طراز فنى غير مؤهلة للقيد فى سجل الآثار لافتقادها شروط المبانى الأثرية ولكنها مبان تراثية تخضع للقانون 144 لسنة 2006.

وأشاد مدير عام الآثار الإسلامية بجهود القائمين على المبانى التراثية «غير الأثرية»، من أجل الحفاظ على عناصرها الفنية.

ويقول جابر بسيونى، الشاعر السكندرى، إن مركز الإبداع أو قصر ثقافة الحرية، كما يطلق عليه السكندريون، كان له دور كبير فى تطور الحركة الثقافية بالثغر، ويعد من أعظم إنجازات ثورة يوليو، مشيرا إلى أن المبنى شهد خروج جيله إلى النور واحتضن الكثير من الشعراء والكتاب والمفكرين.

وأوضح أن تحويل المكان إلى مركز ثقافى كان مطلبا للمفكرين؛ ومنهم أحمد لطفى السيد وأحمد أمين وطه حسين وغيرهم، وكان أول قصر ثقافى شهدته الإسكندرية، وبدأ عمله بتضافر جهود كل مثقفى الثغر، وانطلقت منه الأنشطة الثقافية والإبداعية، حيث تردد عليه الفنان السكندرى سيف وانلى، ورسم العديد من لوحاته داخل «القصر».

ولفت إلى أن القصر أغلق أبوابه مع بداية التسعينيات للترميم وتم افتتاحه أكتوبر 2001 تحت مسمى «مركز الإسكندرية للإبداع»، هكذا يقول شاعر الإسكندرية، وتشكل مجلسه برئاسة الفنان التشكيلى عصمت دوستاشى، إلا أن المجلس اتخذ قرارا بتحويل الاسم إلى «مركز الحرية للإبداع»، ويتبع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، ويقدم الخدمات الثقافية والإبداعية.

ويرى جابر «بسيونى» أن المركز لابد أن يعود لتنظيم الموائد الثقافية والندوات الإبداعية، كما يحتاج المركز الدعم المادى لتنظيم مؤتمرات ثقافية تليق بمستوى الإسكندرية.