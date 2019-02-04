شكرا لقرائتكم خبر عن «الثغر» تحاصر «النباشين والفريزة»: 51 حاوية جديدة فى الأحياء والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلع أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، على آخر أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة، التى تقوم بها شركة «نهضة مصر»، بهدف تقديم خدمة مُرضية للأهالى فى ربوع المحافظة والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى بها، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة «النباشين والفريزة»، لما تمثله من عقبة أمام تنفيذ المنظومة.

وناقش «جمال»، خلال اجتماعه مع المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى للشركة، وعدد من المسؤولين بها، أمس، بحضور اللواء أحمد بسيونى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضى، قائلًا: «نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، بهدف الحفاظ على جمال الإسكندرية باعتبارها عروس البحر الأبيض المتوسط».

من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة عددا من الأعمال التى تمت بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، حيث قامت بتوزيع 10 صناديق جديدة سعة 770 لترًا بشارع ملك حفنى فى حى المنتزه ثان، كما شن رئيسا حيّى المنتزه أول ووسط، بالتعاون مع الرصد البيئى حملة ضد «النبّاشين»، وكذلك تم رفع كفاءة طريق الزراعى وشارع 14 مايو بحى شرق من أعمال (كنس وتجريفات)، إضافة إلى دعم منطقة ليزابيلا بكونتر جديد، وأيضًا تشجير المكان الكائن خلف مدرسة عباس العقاد، إلى جانب الإعداد لتجهيز 10 صناديق أخرى لتوزيعها على مناطق جديدة.

وأضاف مسؤولو «نهضة مصر» أنه قد تم بدء تطبيق منظومة الجمع بالصفارة بشارع جودة ومتفرعاته فى نطاق حى الجمرك، وكذا القيام بحملة مشتركة لمواجهة «النباشين والفريزة»، علاوة على توزيع 10 حاويات سعة 770 لتر معدن بميدانى التحرير وعرابى، وفى حى غرب تم دعم قطاع القبارى بـ3 كناتر جديدة صغيرة وتجهيز 11 حاوية جديدة لتوزيعها خلف مساكن الصدرية بنجع العرب، ويجرى الدعم بـ 10 حاويات أخرى فى قرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب.

وكانت المحافظة أعلنت تحديد توقيتات إلقاء القمامة كتجربة فى جزء من قطاع سموحة لتصبح من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل، وذلك بداية من شارعى زكى رجب وألبرت الأول شمالًا، وحتى كوبرى مصطفى كامل جنوبًا، ومن كوبرى كليوباترا وشارع توت عنخ آمون شرقًا، حتى عمارات الضباط فى الغرب، وتهدف هذه التجربة إلى تقديم خدمة مميزة والقضاء على انتشار ظاهرة النباشين وتجمعات القمامة بالشوارع، علمًا بأنه سيتم البدء فى تطبيقها اعتبارًا من 15 فبراير الجارى.