شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية موسيقية لأذربيجان في دار الأوبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للفرقة الاذربيجانية الموسيقية والفلكلور الشعبي بعد غد الأربعاء في إطار فعاليات مهرجان التعاون الاسلامي، تحت شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة). ويأتي التعاون الثقافي الفني بين مصر وأذربيجان في إطار التفاهمات والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بعدما تلقت أذربيجان دعوة من منظمة التعاون الإسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان لكونها عضوا بالمنظمة،من خلال فرقة مكونة من 10أفراد يعرضون فنون الفلكلور الشعبي والثقافي في أذربيجان.

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