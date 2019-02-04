شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة عن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، المقرر أن تجرى فى 1 مارس المقبل.

وقال عبد الرحيم، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بمشاركة الجهاز الإدارى للنقابة، وممثلين عن الإدارة القانونية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيتضمن وضع الإجراءات المُنظمة للعملية الانتخابية، منذ فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل، وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأضاف أن اللجنة ستُعد خلال اجتماعها خطابًا لمجلس الدولة، وذلك لمطالبته بإشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية، بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى انعقد أمس.

وأكد عبد الرحيم أن اللجنة ستقوم بمراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أنه سيتم شطب أسماء الزملاء الذين طلبوا التحويل إلى النقابة الفرعية بالإسكندرية من كشوف النقابة العامة.

وتفتتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس فى الطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية فى نفس اليوم.

وتبدأ النقابة فى تلقى الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجارى، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، فى اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفى حال اكتمال النصاب القانونى، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفى حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات فى اليوم التالى 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثانى لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية فى اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفى حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات فى اليوم التالى 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب فى الاجتماع الثانى، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً فى اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.