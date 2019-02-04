"منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة".. ورشة عمل لتدريب ممثلي قطاعات السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استضافت وزارة السياحة اليوم الاثنين، وفداً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة العميد أشرف مصطفي والمهندس كرم خليفة مديرى متابعة الجهات الحكومية وذلك لعقد ورشة عمل بديوان عام الوزارة تحت عنوان " منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ".

يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة المصرية بضرورة بتطوير أداء العمل علي منظومة الشكاوي الحكومية.

وقالت وزارة السياحة في بيان، إن الورشة تهدف الى تدريب ممثلي قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء.

وحضر الورشة سامية سامي، رئيس لجنة الشكاوي بوزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، واللواء طارق عبدالرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بالوزارة ، بالإضافة إلى فريق عمل المنظومة من كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأكدت سامي، أن تنظيم ورشة العمل يأتى فى إطار سعي وزارة السياحة إلى تطوير أدائها بما يحقق رضا المواطنين، مشيرةً إلى توجيهات وزيرة السياحة لجميع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة لتلقى شكاوى المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتحويلها للجهات المختصة لحلها والرد عليها فى أسرع وقت.

من جانبه، أشار العميد أشرف مصطفي إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتى تُعد واجهة عصرية للحكومة تعبيراً عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة العصر الرقمي.

وأضاف أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة، كما أكد أن هناك عدة مصادر لتلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.