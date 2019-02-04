"مصر للطيران" تُكرم طاقم رحلة الجزائر لإنقاذهم حياة طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، تكريم طاقم ضيافة رحلة الشركة رقم ٨٤٥، والتي كانت متجهة إلى الجزائر وتم تحويل مسارها لليونان، لإنقاذ حياة طفل تعرض لحالة مرضية فوق البحر المتوسط، حيث قام على الفور طاقم الضيافة بعمل الإسعافات الأولية وعمل CPR (إنعاش عضلة القلب) للطفل المصاب لمدة ساعة ونصف من أجل إنقاذ حياته.

وقالت مصادر بالشركة، إن قائدها حول مسارها إلى أثينا لإنقاذ الطفل، وتم إنزال الطفل في أثينا مع أسرته، واستكملت الطائرة الرحلة إلى الجزائر.

وضم طاقم الرحلة، الطيارين: أحمد العراقى ومصطفى فرج، ورئيسهم محمد حسن، وكبير المضيفين الجويين مصطفى ملواني، والمضيف الجوي محمد فتحي، والمضيفة الجوية هدير مدحت.