مصر | حبس متهمين بسرقة خزينة من مالك شركة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بسرقة خزينة من مالك شركة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة خزينة أموال من شقة مالك شركة بمنطقة النزهة.

اعترف المتهمين بارتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية - آى باد - 6 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال) وأضافوا أن باقى المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخصى بأحد البنوك والثانى بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصرى وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامى "تم ضبطها والتحفظ عليها" وجار تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة .

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصة به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار- 350 ألف جنيه- مشغولات ذهبية).

ومن خلال التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الحادث كلٍ من "محمد.ع.ع- 29سنة"، و"عبد الرحمن.ن.م- 15 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام صاروخ كهربائى.

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كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بالتعدي على نجلها بالضرب، محدثة إصابته التي أودت بحياته، عن تفاصيل جريمتها، وتبين أن المتهمة عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة الوراق، ومنفصلة عن زوجها منذ حوالي 7 سنوات، وأن نجلها يقيم صحبة والده بمنطقة الهرم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حضر لزيارتها منذ أسبوع قبل الجريمة وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما إعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، وفي اليوم السابق للواقعة استغل إستغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأشارت إلى انها أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفي، وإختلقت واقعة العثور عليه فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها خشية إفتضاح أمرها، وبالإنتقال لمكان الجريمة وبمعاينة الشقة سكنها تبين وجود أثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وبمناقشة المتهمة، قررت أن المضبوطات هي المستخدمة في تقييد نجلها المتوفي.

,ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بتلقيه إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل سيف.أ.إ.ح، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة، جثة هامدة.

وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص ومناظرة الجثة، تلاحظ وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفي إيمان.ز.ع.ا.م، 26 سنة، عاملة نظافة،"ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملًا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت بتعديها على نجلها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.