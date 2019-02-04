شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف منبر يخطب عن حقوق الطفل الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدى منابر 180 ألف مسجد بمصر، خطبة الجمعة المقبلة، حول الخطبة الموحدة، بعنوان: "حقوق الطفل قبل ولادته". من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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