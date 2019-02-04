شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أشرف بدر برئاسة شعبة محررى الشئون العربية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أشرف بدر "الأهرام العربى" بالتزكية برئاسة شعبة محررى الشئون العربية والأفريقية بنقابة الصحفيين، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت اليوم الاثنين. كما فاز بعضوية المكتب التنفيذى للشعبة المكون من أربع أعضاء، أحمد فارس، عبد الرحيم أغا، أيمن عامر، على طرفاية.

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