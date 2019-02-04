​بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر تشكيل مجالس إدارات الشركة القابضة لكهرباء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نشر الجريدة الرسمية، في عددها مساء الإثنين، قرارات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتشكيل الجمعيات العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر وفروعها في أنحاء الجمهورية.

وبحسب القرار، يشكل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، بجانب 13 عضوًا للمجلس.

وفيما يلي نص القرارات..