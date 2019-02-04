شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء عرض مسرحية «الزائر» لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ عرض مسرحية «الزائر»، غدا الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى السبت المقبل، بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات في القاهرة، تحت قيادة وإشراف المخرج خالد جلال.

ويتاح شراء التذاكر لحضور العرض المسرحى الزائر على موقع تيكتس مارشيه والتى سيتم توجيه عائدها لدعم مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى في بداية العام الحالى.

وتهدف المبادرة إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم بالتنسيق بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي عرض الزائر ضمن تجربة جديدة وفريدة من نوعها، ويقدمها مجموعة من شباب الموهوبين من مختلف الجنسيات ومجموعة من المواهب الشابة، حيث يسلط الضوء على إحدى القضايا التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وتتمثل القضية في تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، حيث يدور العرض حول مدينة يأتيها زائر ليجري بين سكان المدينة ويفرق بينهم في رمزية فريدة من نوعها يرمز هذا الزائر إلى التكنولوجيا.

وقدم عرض الزائر للمرة الأولى في الثاني من نوفمبر الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وذلك خلال افتتاح مسرح شباب العالم، حيث حاز العرض على تفاعل وإعجاب عدد كبير من المشاركين في المنتدى واستمرارا لذلك النجاح تقرر إعادة عرضه مرة أخرى.

ومبادرة حياة كريمة مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة غادة والى، حاليا على تنسيق كافة الجهود من جمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تنفيذها.

وقد بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر بها 70%، ورصد مبلغ 2.8 مليار جنيه للتنفيذ والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.

وتشمل الخدمات التي تقدمها المبادرة كل من بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة وتوفير البطاطين والمفروشات لمواجهة برد الشتاء وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية وتنمية الطفولة ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.