شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: دستور 2014 وضع على تعجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تغير الظروف السياسية في بعض الدول تدفعها لتعديل الدستور.

وتابع «عكاشة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الوضع السياسي المصري على أعتاب إصلاح دستوري شامل، حيث شهد عام 2014 تعديل الدستور الذي وضع بعد ثورة يناير عبر لجنة الخمسين»، مشيرا إلى أن دستور 2014 وضع بشكل سريع من أجل الحفاظ على بنيان الدولة.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية «الحرب على الإرهاب كانت في ذروتها محليا وإقليميا في توقيت، وهو ما فرض ضرورة وضع دستور 2014، بشكل سريع في ذلك الوقت».