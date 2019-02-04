شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يوضح علاقة الدين بالسياسة والدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علاقة الدين بالسياسة والدولة، موضحًا أن هناك خلط حدث ما بين السياسة والدولة، متابعًا: «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.. إنما الوطن هو الدين».

وأكد «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الوطن هو الدين، بمعنى حفظ الأرض والدفاع عنها وحفظ المال والعقل والدين والنفس بمقاصد إسلامية لا يباغت فيها مباغت ولا ينكر فيها منكر فهي بمثابة الدفاع عن العرض، متابعًا: «الدفاع عن الأرض والعرض والدين سواء وهي من المقاصد التي لا يوجد عليها جدال، مستشهدًا بحديث الرسول:»من مات دون داره فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد».

وأشار إلى أن الأرض لا يمكن أن تحيا بغير الدين، لافتًا إلى أن احترام ممارسة الشعائر الدينية للمنتمين للديانات السماوية، متابعًا: «نسيب كل واحد يعبدربنا على طريقته، لو واحد جه قال أن دي دولة علمانية هنقوله أحنا بنرفضك أنت شخصيًا.. فالدين لا يتجزأ عن الدولة».