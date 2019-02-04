شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الأنشطة لاستغلال أوقات فراغ الشباب بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية بإشراف وائل الألفي وكيل الوزارة مهرجان الأنشطة المتكاملة بمركز شباب منيا القمح، وذلك ضمن نشاط إدارة شباب غرب منيا القمح بهدف استغلال أوقات فراغ الشباب من خلال تنفيذ أنشطة خلال إجازة نصف العام .

وقال وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المهرجان تضمن إقامة معرض لعرض وبيع منتجات أندية الفتاة، كما تم تنفيذ أنشطة فنية وثقافية ورياضية متنوعة، بالإضافة إلى عروض الشعر والغناء والإلقاء للموهوبين من أعضاء مراكز الشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بأنشطة مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع للوصول للتنمية المنشودة .

مهرجان الأنشطة المتكاملة لأستغلال أوقات فراغ الشباب بالشرقية

مهرجان الأنشطة المتكاملة لأستغلال أوقات فراغ الشباب بالشرقية