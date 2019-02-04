شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس والد الطفلة «يسر» في الإسكندرية وزوجته بتهمة التعذيب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح مستأنف الدخيلة، برئاسة المستشار مصطفى موسى، الاثنين، تجديد حبس والد الطفلة «يسر» وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بضربها وتعذيبها وإحداث عاهة وتعريض حياتها للخطر.

تعود وقائع القضية عندما تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من «ماجدة.ج. م» عمة الطفلة «يسر.م.ج» 15 عاما، تتهم فيه شقيقها «محمد.ج. م» والد الطفلة، ونعمة.م.ح، زوجته، بتعذيب وضرب ابنته.

وتبين من التحريات في القضية والتي تحمل رقم 1458 لسنة 2019 جنح الدخيلة، أنه أثناء زيارة المبلغة لشقيقها لاحظت وجود آثار ضرب وتعذيب بجسد ابنة شقيقها، وأن زوجه الأب دائمة الضرب والتعدي عليها.

أكدت تحريات ضباط قسم شرطة الدخيلة التي أجراها المقدم نعمان أبوالسعد رئيس مباحث القسم صحة الواقعة، وقيام الأب وزوجته بتقييد الطفلة والاعتداء عليها وتركها في الشرفة دون طعام أومياه لعدة أيام.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى رأس التين العام بتاريخ 18 يناير الماضي، أن «الطفلة يسر» مصابة بآثار سحجات بالرقبة، آثار جروح متعددة بالساعدين والساقين، جروح متعددة متعفنة بالساق والقدم اليسرى، كدمات متعددة بالظهر والجسم.

تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكابهما واقعة التعذيب، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.