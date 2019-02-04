شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، في افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد، الاثنين، بحضور المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والتى التقت في افتتاح الدورة بالمتدربين، وأشارت إلى أهمية الدورة التدريبية والمهارات والمعارف التي يجب على أعضاء النيابة الإدارية اكتسابها.

وقال مساعد الوزير لشؤون مركز الدراسات القضائية، إن الدورة التدريبية تستغرق قرابة الشهرين في محاضرات مكثفة تعقد للمتدربين، ويحاضر فيها مجموعة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية وقضاة المحاكم الجنائية وقضاة مجلس الدولة وأساتذة الجامعات، حرصاً من المركز على استفادة المتدربين بالخبرات العملية والنظرية.

وأوضح أن تلك المحاضرات تهدف إلى تعريف المتدربين باختصاصات هيئة النيابة الإدارية وعلاقتها بالهيئات الأخرى وتنمية المهارات في أعمال التحقيق للمخالفات المالية والإدارية، وكذلك عرض للمشكلات العملية والأخطاء الشائعة في العمل بهدف تلافيها.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تلقى الضوء على جانب مهارى يتعلق بفنون الإدارة الحديثة مع التركيز على القيم والتقاليد القضائية الواجب على أعضاء النيابة الإدارية الالتزام بها.