شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: احتضنت الإمارات اليوم رمزين عالميين لأكبر ديانتين سماويتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس دولة الإمارات، عن سعادته البالغة لوجود أكبر رمزين عالميين بالإمارات، وأطلاق جائزة الاخوة الانسانية بهذه المناسبة.

وأضاف «بن راشد» في حسابه الرسمي على «تويتر»: «احتضنت دولة الامارات اليوم رمزين عالميين لأكبر ديانتين سماويتين .. البابا فرانسيس .. والإمام الأكبر أحمد الطيب. لقاء تاريخي تفخر بلادنا باستضافته .. وأطلقنا جائزة الإخوة الانسانية بمناسبة هذه الزيارة لترسيخ حوار حقيقي بين الأديان .. وتشرفت الجائزة بتكريم الرمزين في أول دورة لها».

وكان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وصلا، مساء أمس الأحد إلى أبوظبي، حيث كان في استقبالهما سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.