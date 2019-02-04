شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان وثيقة الأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، على وثيقة الأخوة الإنسانية، فى ختام مؤتمر "الأخوة الإنسانية"، المقام فى مدينة أبوظبى، فى الفترة من 2 إلى 5 فبراير الجارى.

جرى توقيع الرمزين الدينيين الكبيرين على 3 نسخ من وثيقة "الأخوة الإنسانية"، حيث منحت نسخة للأزهر الشريف، والثانية للكنيسة الكاثوليكية، أما النسخة الثالثة فتحتفظ بها الإمارات العربية المتحدة.



بابا الفاتيكان يوقع وثيقة الأخوة الإنسانية



شيخ الأزهر يوقع وثيقة الأخوة الإنسانية

يذكر أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ألقى، اليوم الاثنين، كلمته فى ختام مؤتمر الأخوة الإنسانية، المقام فى أبوظبى، بالإمارات العربية المتحدة، والذى بدأها بإلقاء تحية الإسلام باللغة العربية "السلام عليكم"، وذلك فى حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيح الأزهر الشريف.