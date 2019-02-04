شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولى من العام المالى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019/2020 وانخفاض العجز الكلى للموازنة.

وأوضح معيط ، أن الموازنة العامة بدأت فى تحقيق فائض أولى بدءً من العام المالى السابق 2017/2018، حيث حقق الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018 4 مليارات جنيه، وفى الوقت نفسه حققت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية فائض أولى في النصف الأول من العام المالى 2018/2019 اقترب من 21 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط ،أن هناك تحدٍ لتخفيض الدين العام، وبالتالى خفض العجز الكلى للموازنة والذى شهد تحسنا كبيرا، خاصة أن فوائد الديون بلغت فى العام المالى الحالى 541 مليار جنيه، و246 مليار جنيه أقساط الدين، ما يعنى أن خدمة الدين بلغت نحو 800 مليار جنيه، وهوما يمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة ، مشيرا الى أن العجز الكلى تجاوز 9% ومن المتوقع أن ينخفض إلى 8% فى الموازنة الجديدة وهو ما يدعم مركز اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.