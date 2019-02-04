شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يستقبل غدا حاكم الشارقة بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مجلس نقابة الصحفيين، عصر غد، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، بمقر النقابة ضمن جولاته بمصر.

ومن المقرر أن يقوم القاسمى ، بجولة داخل مقر النقابة تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين ،و تسليمه درع النقابة تقديرا لجهوده في دعم مشروع إنشاء مركز التدريب ، وتأتي تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، داخل مصر، والتي شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني.