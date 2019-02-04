أخبار مصر | "ابن زيد" يضع حجر أساس بناء جامع الإمام الطيب وكنيسة البابا فرنسيس في أبو ظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابن زيد" يضع حجر أساس بناء جامع الإمام الطيب وكنيسة البابا فرنسيس في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حجر أساس بناء جامع الإمام الطيب وكنيسة البابا فرنسيس في أبو ظبي، وذلك في ختام لقاء الأخوة الإنسانية العالمي.

ووقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء اليوم الاثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، كما تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

والوثيقة هي نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.