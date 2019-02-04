شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السفارة الأمريكية فى القاهرة، مصر على توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته التى تبدأ من 10 فبراير الجارى ولمدة عام. وكتبت السفارة الأمريكية على حسابها بموقع تويتر، الإثنين، "مبروك لمصر رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019!". ووضعت الدولة المصرية استراتيجية واضحة للتعاطى مع أزمات القارة الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد، والتى تعتزم خلالها التركيز على الأولويات الرئيسية التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولويات العمل المتفق عليها بالفعل فى إطار الاتحاد، ومن أهمها أجندة 2063.

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