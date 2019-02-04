ننشر القائمة المبدئية للمرشحين على مقعد مجلس النواب فى دائرة أشمون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لدائرة اشمون بالمنوفية ، على المقعد الخالي لوفاة نائبها، والتى تضمنت 17 مرشحا بعد استبعاد أحد المرشحين، لعدم تقديم موقفه من التجنيد.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن لجنة فحص اوراق المرشحين في الانتخابات التكميلية لدائرة اشمون بالمنوفية قمت بفحص الأوراق المقدمة اليها من المرشحين والتى تبين استيفاء جميع الاوراق بالنسبة لـ17 مرشح بينهم مرشحا عن الاحزاب السياسية والباقين مستقلين، فيما قررت استبعاد أحد المرشحين لعدم استيفائه الشروط والأوراق.

وأوضح "المستشار محمود حلمى الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الخطوة التالية لإعلان اسماء المرشحين بشكل مبدئى الطعن على قرارات الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى سواء على المرشحين المقبولين أو من المرشحين المستبعدين والتى ستقوم المحكمة بالفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ إعلان القائمة المبدئية.

وحصل " الخليج 365 " على القائمة المبدئية للمرشحين التى وافقت عليها لجنة فحص طلبات المرشحين واسم المرشح المستبعد حيث تضمنت القائمة اسماء 17 مرشحا ورموزهم الانتخابية وهم أحمد محمد محمد الشخن وشهرته أحمد الخشن عن حزب مستقبل وطن وحصل على رمز القلم، وباسم عبد الله عبد اللطيف سليمان وشهرته الدكتور باسم أبو سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، وعاطف جمعة ابراهيم العمرى عبد الله وشهرته عاطف جمعة العمرى مرشح مستقل وحصل على رمز الأسد، وأحمد السيد عبد السلام سلامه مرشح مستقل وحصل على رمز الشمعة، وأحمد على أحمد حفرج وشهرته أحمد حفرج مرشح مستقل وحصل على رمز المدفع، فريد عبد الخالق فريد العياط وشهرته فريد العياط مرشح مستقل وحصل على رمز الفراشة، والسيد فوزى السيد أحمد وشهرته السيد فوزى عبد الواحد مرشح مستقل وحصل على رمز ساعة اليد،و حاتم مجلع متوشلح جلع وشهرته حاتم مجلع مرشح مستقل وحصل على رمز الحصان، وشريف رمضان عبد العليم الحنفى وشهرته شريف الحنفى مرشح مستقل وحصل على رمز السفينة.

كما تضمنت القائمة، عبد العزيز إبراهيم حسن الجنزورى ، وشهرته الجنزورى مرشح مستقل وحصل على رمز النجفة، ومحمد فتحى عبد الفتاح خلاف وشهرته محمد خلاف مرشح مستقل وحصل على رمز التلفون المحمول، وأسامة حمدى محمد محمد حافظ وشهرته أسامة حمدى حافظ مرشح مستقل وحصل على رمز التمساح، سمير سلامة على إبراهيم وشهرته سمير سلامة مرشح مستقل وحصل على رمز الصقر، وحامد محمد عبد الحليم برهومة وشهرته حامد برهومة مرشح مستقل وحصل على رمز كشاف إضاءة، ومحمود فرج محمود القاضى وشهرته محمود القاضى مرشح مستقل وحصل على رمز زهرة عباد الشمس، وأشرف محمد إبراهيم الرفاعى وشهرته أشرف الرفاعى مرشح مستقل وحصل على رمز التلفون، وإبراهيم عبد السيد إبراهيم موسى وشهرته الصحفى ابراهيم موسى مرشح مستقل وحصل على رمز عنقود العنب.

فيما قررت لجنة فحص طلبات المرشحين استبعاد اسم المرشح رقم 17 بالكشف ، وهو مرشح مستقل وحصل على رمز الأتوبيس من القائمة المبدئية وذلك لعدم تقديمه موقفه من التجنيد ضمن الأوراق المطلوبة .