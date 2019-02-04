شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أحمد الوصيف برئاسة اتحاد الغرف السياحية بالتزكية فى دورته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أحمد الوصيف برئاسة مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية فى دورته الجديدة بالتزكية، خلال أول اجتماع للمجلس المنتخب بعد غياب المجالس المنتخبة عن اتحاد الغرف السياحية لثلاث سنوات متتالية، فى حين تشكلت هيئة المكتب من أحمد الوصيف وناصر تركي وتامر تادرس محمد عبد الله.

وعقد المجلس مساء اليوم أولى جلساته الاجرائية بعد إصدار وزيرة السياحة د. رانيا المشاط قرارا وزاريا رقم 58 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأصدرت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة، الأسبوع الماضى قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس بـ16 عضوا.

وكان ناصر تركى عضو مجلس الاتحاد المنتخب قال لليوم السابع قبل أولى الجلسات أن الفترة القادمة ستشهد اتفاق بين كافة أطراف المنظومة السياحيةعلى المصلحة العامة ، وهى أن الاتحاد والغرف والوزارة تعمل وفق رؤية مشتركةلإنعاش السياحة.