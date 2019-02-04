أخبار مصر | اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية أبريل المقبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية أبريل المقبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أوصي في أول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في اجتماعه القادم، وفي حالة الموافقة علي هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة اقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير استشاري المعايير الدولية بالمنظمة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأكد الوزير في بداية اللقاء أن التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بشكل جدي.

وأكدَّ الوزير حرص الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة على التواصل الدائم والفعَّال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.

وأضاف: "هذا الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".

وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا منذ عام 1976لوضع آخر جديد.

وأضاف الوزير أنه لابد من وجود تفاعل بين الوزارة والمنظمة بشكل أكبر مع كل الخطوات التي تخص قانون التنظيمات النقابية والتعديلات التى يمكن أن تحسن من أداءه وتتيح للمنظمات النقابية العمل بكل أريحية، مؤكدا أن بعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو الماضي، يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لها.

وأضاف الوزير أن مديريات القوي العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة تدرس حاليا أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، مشددا علي أن الوزارة تعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل علي حقه.

وقال وزير القوى العاملة: إنه في الاجتماع الأخير مع "كارين" بالقاهرة أخبرته أن هناك العديد من الشكاوى الخاصة بممثلين للعمال، وطلبت الوزارة هذه الشكاوى لدراستها وتحديد أصحاب الحق من عدمه، ومازلنا مستعدين لتلقي أية شكاوي من المنظمة.

وفي سياق أخر هنأ الوزير منظمة العمل الدولية على مرور 100 عاما على تأسيسها مشيدا باختيار جمهورية مصر العربية لإجراء احتفالية المئوية بها، منوها أنه أرسل خطابا لرئاسة الجمهورية، بناءًا على طلب المنظمة، لرعاية الاحتفالية.

أوضح اريك أوشلان أن منظمة العمل الدولية تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها "١٩١٩- ٢٠١٩" و٦٠ عاما في إفريقيا ومصر، مؤكدًا أنه من المقرر الاحتفال بذلك في ١١ أبريل القادم.

وأشاد أريك بالشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة، مؤكدا استمرارية دعم المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والشركاء الاجتماعيين.

وأوضح اريك أوشلان أنه من المقرر أن يشهد هذا العام توسيع لدعم المنظمة من خلال بدء تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في مصر التي من شأنها النهوض بالعمل اللائق.

وتم تقديم فريق العمل المنضم حديثا للمنظمة إلي الوزير وهو كون كومبير استشاري المعايير الدولية، وسارة صبري مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة

