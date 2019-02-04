أخبار مصر | البرلمان يوافق على قانون تنظيم النقل البري في مجموعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قانون تنظيم النقل البري في مجموعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مجموعه، وأرجأ رئيس البرلمان الموافقة النهائية عليه، حتى اكتمال نصاب الثلثين، حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور.

ووافق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على إحالة 46 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مُقدمة من بعض النواب وأوصت اللجنة بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، أبرزهم المُقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تطوير الوحدات الصحية بمركز طلخا محافظة الدقهلية ودعمها بالأطباء والممرضات والأجهزة والمستلزمات الطبية، والنائبين سيد أحمد محمد سيد أحمد وعمرو أحمد دوير، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى التكامل بأبو عيطة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب محمد عطا سليم، بشأن عمل صفحة على المواقع الالكترونية خاصة لعدد الأسرة المتوفرة والحضانات في مستشفيات – محافظة الإسكندرية، ومناقشة اقتراح النائب جمال آدم، بشأن إنشاء مستشفى للتأمين الصحى بمحافظة الوادى الجديد، ومناقشة اقتراح النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن بناء الطابق الرابع بالمبنى الاقتصادى بمستشفى الرمد وإنشاء مبنى مجمع العيادات الخارجية المتخصصة – محافظة الفيوم، وومناقشة اقتراح النائبة إلهام خميس إبراهيم، بشأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة بأسعار التأمين الصحى الجديد في حالات العلاج على نفقة الدولة في العنايات والحضانات، ومناقشة اقتراح النائب محمود الصعيدى، بشأن تحويل مستشفى أوسيم المركزى محافظة الجيزة إلى مستشفى عام، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توفير عناية مركزة للتخدير في مستشفى سمالوط ومستشفى التأمين الصحى – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

ووافق المجلس على إحالة اقتراح النائب أحمد نشأت منصور، بشأن تخصيص سيارة إسعاف بصفة دائمة بقرية إدفا مركز سوهاج - محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مضيفة ومكتبة ثقافية – قرية الرملة – مركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقى تركيا، بشأن عدم الانتهاء من صيانة قصر الثقافة بمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب عصام أبوالمجد نصار، بشأن إنشاء قصر ثقافة نموذجي بمدينة ههيا – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد فيصل عبيدي، بشأن إنشاء منطقة حرفية وتجارية بكوم سيدي سالم الأثري – بمنطقة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب يسري الأسيوطي، بشأن تخصيص حديقة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة (مركز ثقافي فني) على مستوى الجمهورية – حلمية الزيتون – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن توسعة كردونات واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن (الحمام – العلمين – الضبعة) والقرى التابعة لها – محافظة مرسى مطروح، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء بيارة ورافع وخطوط صرف صحي بقرية ميت زنقر القديمة مركز طلخا – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب محمود رشاد حبيب، بشأن إنشاء محطة معالجة المشروعات الصرف الصحي بالبر القبلي لمركز أبوحمص – محافظة البحيرة، ومناقشة اقتراح النائب أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية الشكر بمركز كفر شكر -محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب عبدالفتاح جمال، بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدينة أبوتيج – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائبة مرفت موسى الشرقاوي، بشأن إنشاء صرف صحي في بعض قرى مجلس قروي دير البرشا – مركز ملوي – محافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب محمد محمود العتماني، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بمحافظة المنيا، ومناقشة اقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية الفقهاء البحرية (الملاحة) مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

ووافق المجلس على إحالة اقتراح النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنهاء قرار تخصيص قطعة الأرض المتنازل عنها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومساحتها (5726) مترًا مربعًا لإنشاء مجمع مدارس ومجمع طبى بعزبة الوالدة – حى حلوان – محافظة القاهرة، ومناقشة اقتراح النائب عبد الباقى تركيا، بشأن تخصيص (5) أفدنة لأسرة كل شهيد من شهداء الجيش والشرطة ضحايا العمليات الإرهابية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب هاني أباظة، بشأن تشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء وقيام الدولة بشرائها من الفلاح بسعر مجزي – محافظة الشرقية، ومناقشة اقتراح النائب محمد صلاح عبدالبديع، بشأن تحقيق العدالة بين مراكز محافظة الشرقية في زراعة الأرز، ومناقشة اقتراح النائب بدير عبدالعزيز، بشأن تركيز زراعة الأرز في محافظة كفر الشيخ، ومناقشة اقتراح النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عودة كنترول الثانوية العامة للامتحانات الخاصة بمحافظتى أسيوط وسوهاج إلى محافظة أسيوط مرة أخرى، ومناقشة اقتراح النائب بسام فليفل، بشأن توفير اعتماد مالى لإحلال وتجديد مسرح طلخا التابع لإدارة طلخا التعليمية والأبنية التعليمية – محافظة الدقهلية، ومناقشة اقتراح النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مدرسة بعرب إسماعيل بجزيرة بلى – مركز بنها – محافظة القليوبية، ومناقشة اقتراح النائب عصام خلاف، بشأن الموافقة على استبدال الأرض المقام عليها مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية للتربية والتعليم وإقامة مدرسة جديدة عليها – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، ومناقشة اقتراح النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن التنازل عن المبنى الموجود داخل مدرسة سمالوط الإعدادية الحديثة مركز سمالوط محافظة المنيا والتابع لوزارة الموارد المائية والرى لعمل جناح كبير يستوعب الطلاب، ومناقشة اقتراح النائب زكريا حسان، بشأن عمل توسعات بمدرسة الصنايع بنجوع الرييانة – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، ومناقشة اقتراح النائب فايز أبو خضره، بشأن سرعة التعاقد مع عمال نظافة، وذلك للقيام بنظافة المدارس الحكومية – محافظة الشرقية.

ووافق المجلس على إحالة اقتراح النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مدرسة إعدادية – ثانوية بنات بمنطقة بركة الحاج بحي المرج محافظة القاهرة على قطعة الأرض المتبرع بها، ومناقشة اقتراح النائب فتحي محمد ندا، بشأن إنشاء حاضنات تكنولوجية في الجامعات المصرية، ومناقشة اقتراح النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن تكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل خدمة عامة في المدارس لسد العجز في المدرسين، ومناقشة اقتراح النائب همام العادلى، بشأن وقف ترخيص السيارات الفان كسيارات ملاكي وأن ترخص فيما أعدت للعمل من أجله، ومناقشة اقتراح النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح مكتب جوازات بمدينة الحمام – محافظة مطروح، ومناقشة اقتراح النائب محمد حسين عبد الرحيم، بشأن عمل وحدة فيش إلكتروني بمدينة منفلوط – محافظة أسيوط، ومناقشة اقتراح النائب عمرو كمال، بشأن إنشاء قسم شرطة محرم بك ثاني بمحافظة الإسكندرية، ومناقشة اقتراح النائب أحمد محمد نشأت منصور، بشأن إقامة نقطة إطفاء مجهزة بسيارة لإطفاء الحرائق بقرية إدفا – محافظة سوهاج.