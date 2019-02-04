أخبار مصر | النقابة العامة لأطباء مصر تدشن مشروع "الروابط الطبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابة العامة لأطباء مصر تدشن مشروع "الروابط الطبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النقابة العامة للأطباء مؤخرا على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم تتضمن اللائحة فتح الباب لإشهار روابط مهنية وانتخاب مجلس إدارة لها يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

وتنص اللائحة على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.

وكما تنص اللائحة على أن عضوية الرابطة مفتوحة لجميع الزملاء المقيدين بنقابة الأطباء فى تخصص الرابطة (ويضاف الأطباء المقيمون بعد احضار ما يفيد عملهم بالتخصص) والتخصصات ذات العلاقة بعد موافقة مجلس الرابطة وأن تلتزم الروابط العلمية بلائحة آداب المهنة وأخلاقيات الممارسة المهنية والبحث العلمي كما يتاح لكل رابطة عرض أنشطتها المختلفة على موقع النقابة شريطة التزامها بضوابط النشر على الموقع وأخلاقيات المهنة وذلك بعد العرض على لجان التعليم الطبي، الاعلام وآداب المهنة.

ونصت اللائحة أيضا على أن تعتبر الروابط الطبية والمهنية العامة هي الجهات الاستشارية التي ترجع إليها النقابة في استقدام الخبراء الأجانب والتحكيم العلمي والرأي الفني في القضايا المهنية والقضايا الطبية المستحدثة... الخ مما يدخل في نطاق تخصص كل رابطة.

جدير بالذكر أن اشتراك الرابطة عشرة جنيهات من كل عضو (سنويا) تقسم ( بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و25% للرابطة العامة) عن أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض علي مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.

تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.