انت الان تتابع «80 مشوارا سنويا».. رحلة مريض سرطان بمراكز الأورام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رحلة مرضى الأورام طويلة إلى حد ما، ولكنها تعتمد فى البداية على التشخيص المبكر للأورام، فالاهتمام بالصحة يساعد على الكشف المبكر عن المرض، وهذا ما اتفق عليه الأطباء

يمر مريض السرطان برحلة طويلة ومؤلمة، بداية من الكشف عن المرض، ومرورا برحلة العلاج، وحتى الشفاء، ويتعرض خلال رحلته بالمستشفيات المتخصصة فى علاج الأورام، إلى العديد من الصعوبات، التى يحاول الأطباء مساعدته فى تخطيها، ولكن أهم خطوة فى رحلة العلاج حسب ما يؤكده الأطباء هى مرحلة الكشف عن المرض، فهناك من يكتشف الورم مبكرا وهناك من يكتشفه فى مرحلة متأخرة، وهذا الكشف هو الذى يحدد خطة العلاج التى سيخوضها مريض السرطان، والتى ستتكفل بها الدولة سواء من خلال التأمين الصحى أو قرار العلاج على نفقة الدولة.

مرحلة ما قبل التشخيص الدكتور أحمد حسن مدير مركز الأورام التابع للمعهد القومى للأورام قال لـ"التحرير"، إن رحلة مريض السرطان تبدأ قبل التشخيص، حيث يعانى الشخص من بعض الأعراض، فيتجه إلى الطبيب، ويتناول الأدوية، والتى قد تعالج الأعراض، ولا يكون لها علاقة بالمرض الأساسى، وفى حالة استمرار الأعراض وعدم

مرحلة ما قبل التشخيص

الدكتور أحمد حسن مدير مركز الأورام التابع للمعهد القومى للأورام قال لـ"التحرير"، إن رحلة مريض السرطان تبدأ قبل التشخيص، حيث يعانى الشخص من بعض الأعراض، فيتجه إلى الطبيب، ويتناول الأدوية، والتى قد تعالج الأعراض، ولا يكون لها علاقة بالمرض الأساسى، وفى حالة استمرار الأعراض وعدم الاستجابة للعلاج، يبدأ فى التوجه إلى أقرب طبيب لعرض شكواه، فيبدأ الطبيب بطلب مجموعة من التحاليل الطبية للاطمئنان على المريض، منها صورة دم، ووظائف كبد، ووظائف كلى، وسرعة ترسيب، وبمجرد وجود اختلاف فى التحاليل، بالإضافة للفحص الإكلينيكى للجسد كاملا.

وأضاف حسن أنه بناء على التحاليل والأشعة يتم تحديد مكان الورم، وبالتالى إبلاغ المريض بأنه مريض بورم غير حميد، لأن كلمة السرطان فى البداية تأثيرها سيئ على المريض. (اقرأ أيضا: نهايات مؤلمة.. مآسي نجوم الرياضة مع «السرطان»)

الكشف المبكر

الدكتور سامى رمزى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام قال لـ"التحرير" إن رحلة مرضى الأورام طويلة إلى حد ما، ولكنها تعتمد فى البداية على التشخيص المبكر للأورام، فالاهتمام بالصحة يساعد على الكشف المبكر عن المرض، وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، من خلال توفير الرعاية الأولية لكل مواطن، حتى يتسنى تشخيص كل الأمراض مبكرا، لافتا إلى أن التشخيص المبكر للمرض يسهم فى الحصول على نتائج أفضل، وهذه قاعدة ليس لها استثناءات.

التشخيص الدقيق

الدكتو سامى رمزى يقول إن عملية تشخيص المرض تبدأ عندما يتوجه المريض إلى الطبيب سواء كان طبيب العائلة أو ممارسا عاما أو إخصائيا، ويشك فى أن هناك ورما لدى المريض، فيبدأ فى عمل الفحوصات اللازمة والأشعة، ثم يبدأ فى تشخيص المرض، أو تحويل المريض إلى مراكز الأورام المتخصصة، مثل المعهد القومى للأورام، أو الجامعات، أو مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة، وتعد هذه هى الخطوة الأولى فى علاج الأورام. (اقرأ أيضا: فنانون انتصروا على السرطان.. القدر أنقذ أحمد حلمي)

العلاج على نفقة الدولة

الدكتور سامى رمزى أشار إلى أنه بعد تشخيص المرض وإثباته تبدأ رحلة العلاج، وهنا يؤكد أستاذ جراحة الأورام، أن الخطة الأولى هى التأكد من تمتع المريض بخدمات التأمين الصحى من عدمه، وإذا ثبت عدم وجود تأمين صحى له، يتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن جميع مرضى الأورام فى مصر لهم تغطية لعلاج الأورام من جانب الدول، فالدولة تكفل علاج الأورام.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسن إن وزارة الصحة قدمت فرصة جيدة لمرضى السرطان، وهى إعطاء الحق للطبيب البدء فى علاج المريض قبل الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، أو التغطية المالية الخاصة بالتأمين، وذلك على حسب خطورة الحالة، وجميع الجهات التى تقدم تغطية مالية للعلاج لا تتأخر على مريض الأورام.

تكلفة العلاج

الدكتور أحمد حسن قال إن تكلفة علاج الأورام باهظة لذا تتحملها الدولة لتخفيف العبء عن المريض، موضحا أن بعض الحالات تصل تكلفة علاجها إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه، وأقل الحالات تصل تكلفتها إلى نحو 45 ألف جنيه، ولا يتكلف المريض سوى التحاليل التى بدأ بها مع أطباء من خارج المستشفيات أو المراكز الحكومية.

وضع خطة العلاج

الدكتور سامى رمزى قال إنه بعد معرفة مرحلة المرض وانتشاره يتم تشكيل لجنة لوضع خطة علاج المريض تضم دكتور جراحة أورام، ودكتور علاج كيميائى، ودكتور علاج إشعاعى وأحيانا ينضم للجنة بعض التخصصات المعينة مثل طبيب كبد وطبيب أسنان وحسب ما تستدعيه الحالة، وبعد وضع خطة العلاج إما أن يبدأ بعلاج جراحى أو علاج كيميائى، أو علاج إشعاعى، أو تداخلى من خلال حقن علاج إشعاعى أو تردد حرارى يعالج المرض علاجا موضعيا، وبعد تحديد الخطة من خلال اللجنة يبدأ فى المتابعة وهى مرة كل شهر لمدة 6 أشهر، مع زياد الفترة بعد ذلك لتصل إلى مرتين فى العام، وبمجرد وضع خطة العلاج يتم البدء فى تنفيذها على نفقة الدولة حتى لو لم يصدر القرار. (اقرأ أيضا: الصدفة والمرض الخفي.. أغرب حكايات اكتشاف «السرطان»)

3 خطوط للعلاج

أكد الدكتور أحمد حسن أن خطوط العلاج التى تتبعها مراكز الأورام والتى أقرتها الهيئة العليا للأورام، عددها خطان، والخط الأول نوعان، أى 3 خطوط، أولها العلاج الدوائى فى صورة علاج كيميائى، أو فى صورة علاج إشعاعى، أو علاج جراحى، وإذا كان فى حاجة إلى جراحة، يتم استخراج قرار لعمل الجراحة على نفقة الدولة، ويتابع مع استشارى جراحة الأورام، ويقرر الاستشارى ما إذا كان المريض فى حاجة إلى علاج كيميائى أو إشعاعى عقب العملية من عدمه، ويستكمل العلاج.

وأضاف حسن أنه فى حالة إقرار الاستشارى عدم وجود جراحة، يتم تحديد نوع العلاج كيميائيا أم إشعاعيا، وعدد الجرعات والجلسات، وبعدها يحصل على خطاب موجه من مركز الأورام إلى التأمين الصحى للحصول على التغطية المالية، أو استخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة.

80 مشوارا فى العام الأول

الدكتور سامى رمزي أوضح أن المريض يتردد على المستشفى أو مركز الأورام نحو 80 مرة، وهى ما يطلق عليها فى رحلة مريض السرطان 80 مشوارا، ومثال ذلك مرضى سرطان الثدى، تبدأ من إجراء الفحوصات نحو 10 مشاوير، ويحتاج العلاج الكيماوى 7 جلسات، كل جلسة يلحقها تحليل، وبالتالى يبلغ عدد المشاوير من 15 إلى 20 مشوارا، والجراحة متابعة قبل وبعد العملية وتحتاج 10 مشاوير، والعلاج الإشعاعى يحتاج من 30 جلسة بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل أى نحو 40 مشوارا.

الدكتور سامى رمزى أكد أن من الصعوبات التى تواجه مريض السرطان هو التوجه إلى طبيب غير متخصص فى الأورام، فيبدأ فى التشخيص بشكل غير دقيق، وبالتالى قد يكون العلاج غير مطابق لخطط العلاج التى وضعتها الهيئة العليا للأورام.

صعوبات

وأضاف رمزى أن هناك صعوبة فى أن هناك بعض الأورام تتوجه إلى المستشفى فى حالة متأخرة يصعب علاجها، وقد تكون حالة المريض لا تسمح بالعلاج نتيجة المعاناة من أمراض أخرى، ويواجه مرضى السرطان صعوبة أخرى فى أن هناك أماكن لا يوجد بها مراكز للأورام، وبذلك يلجأ للسفر إلى محافظة أخرى.

عجز فى الكوادر الطبية

الدكتور أحمد حسن أكد أن من الصعوبات أيضا فى علاج الأورام، نقص عدد الكوادر الطبية المتخصصة فى علاج الأورام، لأن كل تخصصات طب الأورام يتجهون للهجرة للأماكان التى توفر لهم ظروفا أفضل، لذا لا بد من توفير حياة كريمة للطبيب، وتوفير التدريب المستمر للحصول على الشهادات المناسبة التى تؤهله للعمل على كل ما هو جديد فى الأورام. (اقرأ أيضا: "القهوة تسبب السرطان" ملصقات على العبوات قريبا)

"المرافق" أهم شخص فى رحلة العلاج

الدكتور أحمد حسن أكد أن أهم شخص فى رحلة العلاج، هو المرافق، وذلك لأن المرافق يتحمل عبء رحلة العلاج كاملا، وتنفيذ تعليمات الأطباء، ومساعدة المريض على تجاوز الحالة النفسية، كما أن المرافق هو حلقة الوصل بين الطبيب والمريض، لأن الطبيب لا يعطى كل المعلومات صراحة للمريض، تجنبا للحالة النفسية السيئة، والمرافق أو من يتلقى خبر وجود الورم، وهو المسئول عن النظام الغذائى، والعلاجى، والمتابعات، والفحوصات. (اقرأ ايضا: الفنانون والسرطان.. 22 نجمًا سقطوا في المعركة)