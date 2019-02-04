انت الان تتابع تشريعية النواب توافق على تعديلات جديدة بقانون المرور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة وومحاربة السيارات الدفع الرباعي التى تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التي يستخدمها الإرهابيون، إذ تضمنت التعديلات إلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات 14 راكبا.

ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5000 جنيه عقوبة من يخالف ذلك، كما تضمنت أيضا أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5000 جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من الاتفاق، كما يعاقب بذات العقوبة كل