انت الان تتابع البرلمان يوافق على قانون تحسين الأراضي الزراعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وتكمن فلسفة مشروع القانون في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي وارتفاع منسوب المياه الأرضي وتباين درجات الملوحة مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية.

وأولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتمامًا بالغا بإدراج خطط استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي تتصف بالإلزام