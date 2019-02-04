شكرا لقرائتكم خبر عن «اعترافات جريئة»: افتح قلبك لعقل يفهمك.. قريبًا على «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مساحة ود ونقاش حقيقية.. تخصص بوابة «المصري اليوم» وسيلة تواصل خاصة جدًا بينها وبين متابعيها، عبارة عن فضفضة من القلب للقلب.. عزيزي القارئ الكريم افتح قلبك لعقل يسمعك ويفهمك، اتكلم عن مشاكلك وهمومك سواء العاطفية أو الاجتماعية أو الزوجية، المهنية والدراسية أيضًا.. نحن موجودون في تلك اللحظات، التي تشعر فيها أحيانًا أنك وحيد لا تجد من يسمعك أو يفهمك ستجدنا دائما إلى جانبك نسمع منك اعترافاتك وأفكارك.. مشاكلك وهمومك وحتى هواجسك ومخاوفك في «اعترافات جريئة» مساحة أسبوعية مع الكاتبة الصحفية سحر الجعارة قريبا على بوابة المصري اليوم.
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