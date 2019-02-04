شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكندي بالقاهرة: الشركات الكندية تبحث الاستثمار في «اقتصادية قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جس داتون؛ السفير الكندي بالقاهرة، على أهمية استراتيجية الدولة والحكومة المصرية للنهوض بدور المرأة والاهتمام بها في كافة المجالات.

وأشاد السفير الكندي بالقاهرة، خلال مشاركة وزيرة السياحة في فعاليات جلسة نقاشية نظمتها السفارة الكندية بالقاهرة ضمن مبادرة الحكومة الكندية لدعم السيدات الرائدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وعدد من السيدات الرائدات فى العالم العربي، بالاكتشافات الأثرية الأخيرة شهدتها مصر؛ موجها التهنئة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على الاكتشاف الأثري الأخير في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، والذي اشتمل على 40 مومياء وعدد من الأواني والأدوات الفخارية.

وأشار السفير الكندي إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد تطورا ملحوظا؛ لافتا إلى أن الوزيرة رانيا المشاط لديها خطط طموحة فى مجال السياحة.

وأوضح أن هناك برلمانيات وناشطات في مجال الحوكمة من 11 دولة عربية من بينهم مصر واليمن والكويت والأردن ولبنان وتونس وليبيا والبحرين يشاركن في المبادرة التى تعقد فى مصر على مدار يومين.

كما أشار إلى أن تمكين النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو جزء من السياسة الخارجية الكندية؛ لافتا إلى أن مصر بلد رائد في تمكين المرأة، حيث يوجد بها نماذج نسائية ناجحة ورائدة فى الحكومة المصرية من بينها الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة سحر نصر، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

واكد ان مصر متقدمة إلى حد كبير فيما يتعلق بوجود المرأة بالمناصب القيادية ومن خلال تمثيلها في البرلمان؛ مشيرا الى انه من خلال المبادرة تعرف على مميزات المرأة المصرية الرائدة؛ مشيرا الى ان المرأة في مصر بمثابة ثروة كبيرة .

وأشاد السفير الكندي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة المصرية؛ مشيرا إلى أنه كان قرارا صعبا خاصة فى السنوات الثالث الماضية؛ ولكنه خطوة هامة للغاية بالنسبة لمصر ونجحت بالفعل فى تنفيذه.

وشدد على أن كندا مساندة لمصر فى مجال الاستثمار؛ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر.

كما أكد السفير الكندي على دعم كندا للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس؛ مشيرا إلى أن الشركات الكندية تبحث فرص الاستثمار بها.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على اهتمام الدولة المصرية بقطاع السياحة؛ مشيرة إلى أن الاكتشافات الآثرية الجديدة التى تشهدها مصر تظهر أنها غنية بالآثار؛ موضحة أن الوزارة تعمل على الترويج للسياحة في كل محافظة على حدا.

وعرضت «المشاط» الخطط الطموحة لقطاع السياحة؛ مشيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع، الذي تم اعتماده والبدء في تطبيقه بالفعل.