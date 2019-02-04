شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدقهلية» ينقل مُسنة إلى المستشفى لتلقي العلاج: «وزنها 200 كيلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية استجابت مديرية أمن الدقهلية، مساء الأحد، لاستغاثة أسرة سيدة مسنة تعاني من سمنة مفرطة ويصل وزنها إلى ٢٠٠ كيلو جرام، لنقلها إلى مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، لتلقي العلاج بعد معاناتها التي استمرت شهرين.

تلقت إدارة شرطة النجدة استغاثة من أسرة الحاجة "فايزة. ح. ا" ، 65 سنة، للمساعدة في نقلها إلي المستشفى لعدم قدرتها علي الحركة وفشل أسرتها في نقلها بسبب وزنها الزائد .

ووجه اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إدارة الحماية المدنية، وسيارة إسعاف للتوجه إلي مكان الاستغاثة والمساعدة في إسعاف السيدة ونقلها للمستشفي فورًا.

وتوجهت قوة من الدفاع المدنى إلي مكان البلاغ، وتمكنوا من نقل السيدة من منزلها إلي سيارة الإسعاف ثم إلي مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة لتلقي العلاج .

وأكد أحد أقارب المريضة أنها تعاني من عدة أمراض منذ شهرين داخل المنزل ولا تستطيع الحركة من السرير حتى أصيبت بقرح متعددة بالجسم، حتى تم نلقها للمستشفي بمساعدة رجال الشرطة البواسل.

ومن جانبه، قال الدكتور حازم حكيم، نائب مدير مستشفى الباطنة، إن المريضة وزنها ٢٠٠ كيلو جرام، وتم حجزها في العناية المركزة لأن حالتها حرجة حيث كانت تعاني من قصور في عمل الكلي، بالإضافة لقرح الفراش.

وأضاف «حكيم» أن «حالة المريضة بدأت تتحسن وتدر البول ويجري، وتقدم لها المستشفى كافة الرعاية الطبية».