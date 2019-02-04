«الداخلية»: القضاء على خلية إرهابية ومقتل 7 من عناصرها بالعريش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القضاء على خلية إرهابية بالعريش، ومقتل 7 من عناصرها الإرهابية. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية بمنطقة نائية في العريش. وأضاف البيان أن العناصر الإرهابية بادرت بإطلاق النار فور وصول قوات الأمن للقبض عليهم، وتعاملت معهم قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل 7 من العناصر الإرهابية، وضُبط بحوزتهم على بندقيتين آليتين، و3 بنادق خرطوش، و3 عبوات ناسفة.

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