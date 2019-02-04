شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 15 عامًا عن معرض الكتاب.. نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة: «سعيدون بالعودة للساحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد غياب دام 4 أيام عن الدورة الخمسين لمعرض الكتاب أضاء جناح السفارة الأمريكية بالقاهرة أنواره ليستعرض مجموعة من الكتب الأمريكية المُترجمة إلى العربية.

وكان إغلاق الجناح مُرتبطًا بفترة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بقرار من الرئيس دونالد ترامب قبل أن يعيد العمل فيها مرة أخرى بعد مرور أكثر من شهر، في وقت تقول تقديرات إنه سبب خسائر بلغت 11 مليار دولار على الأقل.

وقالت نائبة السفير الأمريكي، دورثي شيا، خلال جولتها في جناح السفارة الأمريكية بالمعرض: «سعيدون بالعودة»، في إشارة إلى انقطاع أنشطة السفارة عن معرض القاهرة لمدة 15 عامًا.

وقالت دورثي، لـ«المصري اليوم»، إن أسباب الغياب في السنوات الماضية ليست ذات أسباب واضحة، إلا أنها أرجعتها لنقص في اللوجيستيات.

وخلال جولتها تحدثت دورثي مع بعض الأطفال المصريين وأهدتهم كتبًا في الجناح مُترجمة إلى العربية، وسألتهم عما إذا كانت موضوعات تلك الكتب قد حازت إعجابهم، فأجاب الأطفال بالإيجاب.

وقال أحدهم: «أريد أن أصبح مهندسا»، وحينها أخرجت نائبة السفير كتابًا بعنوان «مهن»، وقالت: «هذا سيفيدك».

وأضافت دورثي: «حاولنا تقديم كتب تتناسب مع جميع الأطياف، ما بين كتب عن ريادة الأعمال وعن بعض الشخصيات الأمريكية، مثل مارتن لوثر كينج الذي نبرزه كمصدر فخر لنا، بالإضافة إلى كتب عن الثقافة الأمريكية والكثير من كتب الأطفال».

وقالت: «نصيحتي الدائمة للأطفال اقرأوا كتاب يوميًا».

واعتبرت دورثي أن الثقافة تعد أحد أهم الركائز التي تتكئ عليها العلاقات الأمريكية المصرية، وأنه لا يجب النظر إلى الوراء، بل الاهتمام أكثر بأننا كسفارة «عدنا إلى الساحة، وسعيدون جدًا بذلك».

وقالت الملحق الثقافي بالسفارة، روثان ستيفينز كليتز، إنه شئ مُلهم أن يكون الحدث الثقافي الأبرز في مصر سنويًا مرتبط بالكتب والقراءة.

وتابعت لـ«المصري اليوم»: «يسعدني جدًا أن أرى الأسر المصرية تجتمع وتذهب في رحلة لمعرض الكتاب بالإضافة إلى رحلات المدارس».

وعن إقامة المعرض في مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، قالت روثان إنه أفضل بكثير من العام الماضي: «ذهبت لعدة معارض بعدد من الدول العربية من قبل وهذا المعرض هو الأضخم والأكبر على الإطلاق».

نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة في معرض الكتاب

نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة في معرض الكتاب