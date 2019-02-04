شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يشارك في اجتماع مجلس حكماء المسلمين في جامع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الإثنين، في اجتماع لمجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إحدى قاعات جامع الشيخ زايد الكبير، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان قد وصلا مساء أمس الأحد إلى أبو ظبي، وكان فى استقبالهما الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ثم استقلا سيارة مشتركة إلى مقر إقامتهما، فيما من المنتظر أن يشاركا اليوم في العديد من الفعاليات المهمة.

وتحتضن الإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، زيارة مشتركة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الفاتيكان، تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، عربيًا ودوليًا، وبمواكبة حاشدة من أكثر من 700 صحفي وإعلامي.

وهي الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما عكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرًا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.