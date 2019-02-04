شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًا على «تحسين وصيانة الأراضي الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب «نهائيًا» في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

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