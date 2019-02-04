شكرا لقرائتكم خبر عن قناة TeN تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة «الشبكة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة TeN، انضمامها لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة «الشبكة المصرية»، وهي أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات غير الهادفة للربح من ١٦٠ دولة حول العالم.

جاء انضمام قناة TeN للمبادرة العالمية تقديرًا لدورها في مجال المسؤولية المجتمعية وتنفيذ مبادرات هامة كان لها أكبر الأثر في المجتمع المصري، ودعم عدد من المؤسسات العلمية، والصحية والخيرية، مثل مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، ومدينة زويل، ومستشفى أبوالريش للأطفال، فيما تعمل القناة على تنفيذ المبادئ العشرة، التي تعتمدها المبادرة ودمج تلك المبادئ ضمن أعمال المحطة واستراتيجيتها وصولاً بها إلى آليات التعامل اليومي وخلق ثقافة مؤسسية تقوم على أسس الاستدامة.

جدير بالذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو منصة قيادية لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، ويُلزم بالإفصاح عنها حيث تلتزم الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتبنى المبادرة، بموائمة عملياتها واستراتيجياتها حسب 10 مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وتُعتبر الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية لمؤسسات الأعمال حيث وقعت عليها ما يفوق ٩٠٠٠ جهة في أكثر من ١٦٠ دولة.

في سياق متصل، قال الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة، إن انضمام TeN للاتفاق العالمي للأمم المتحدة يخدم أهداف القناة في تعميم تجربتها في مجال المسؤولية المجتمعية على نطاق عالمي أوسع، مشيرًا إلى أن المحطة الفضائية تهدف لتنمية وتطوير المجتمع المصري وأن هذا الانضمام يتيح للقناة الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والشركات العالمية المشاركة في الاتفاق وحضور البرامج التدريبية في أنشطة المسئولية المجتمعية.

وأوضح «الديهي»، أن العضوية الجديدة تأتي بالتوازي مع جهود القناة نحو الارتقاء بثقافة ووعي المجتمع ضمن خطة شاملة متكاملة تراعي المردود الاجتماعي والبيئي إلى جانب التزام القناة بتبني انتهاج أفضل الممارسات على جميع المستويات، وأن العضوية الجديدة بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تعكس استراتيجية المسؤولية المجتمعية، التي تتبناها TeN وتهدف إلى تفعيلها على مستوى أعلى وأكثر شمولية كمؤسسة رائدة في منظومة الإعلام المسؤول والمستدام.

من جهته، قال محمد الفولي، المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحده في مصر، إن الإعلام بجميع أشكاله يلعب دورًا هامًا في جدول أعمال التنمية لضمان إعلام المواطنين جيدًا، ومن الضروري إشراك وسائل الإعلام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠، معبرًا عن سعادته بانضمام قناة TeN للمبادرة، قائلا: «يسعدنا أن نعلن أن قناة TeN TV أصبحت جزءًا من شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، كمؤسسة مشاركة وكشريك إعلامي رسمي للشبكة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو زيادة الوعي بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة العشرة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، وأهداف التنمية المستدامة للعام ٢٠٣٠.

وأشار «الفولي» إلى أنه يؤمن بدور TeN في تعزيز الوعي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة العالمي العشرة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال السماح للأشخاص بفهم أهمية أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها على جميع المستويات، ونحن على ثقة من أنها ستنعكس إيجابًا على بيئة التنمية محليًا وإقليميًا.

في سياق متصل، أعلن «الفولي»، اختيار الإعلامي عمرو عبدالحميد، سفيرًا إعلاميًا لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، معبرًا عن سعادته كون إعلامي بحجم وتاريخ الإعلامي عمرو عبدالحميد، جزءًا من المبادرة في مصر، حيث سيكرس وقته وشهرته لدعم جهود المبادرة الرامية لنشر مبادئ وأهداف الاتفاق العالمي لأمم المتحدة في مصر والمنطقة.

ومن جهته أعرب الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير عام قناة TeN، عن سعادته لاختياره سفيرًا إعلاميًا للمبادرة، مشيرًا إلى إنه يتطلع إلى نشر مبادئ الاتفاق والحلول العملية والاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وأكد عبدالحميد على أهمية الإعلام في نشر ودعم ثقافة الوعي بأهداف التنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، والتصدى للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والتحديات المناخية وتحقيق الازدهار والسلام والعدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يمثل إطارًا يسمح للمؤسسات التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد ويشمل تحت لوائه ١٢٠ مؤسسة ما بين موُقِع ومُشارِك وهيئات عامة ومؤسسات غير هادفة للربح.

ومن المقرر أن تستفيد قناة TeN إثر انضمامها إلى نخبة المنظمات والشركات الأعضاء في المبادرة بباقة هائلة من الأفكار والتوصيات المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة في شتى بلدان المنطقة، فضلاً عن توظيف شبكة الخبرات والعلاقات التي تحظى بها منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة حول العالم.