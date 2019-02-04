شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فحص استغاثة لإنقاذ مسن.. تضامن أسوان: يحصل على معاش 3700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص فريق التدخل السريع للتضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، الاستغاثة التى وردت على صفحة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذ أحد المواطنين أمام نادى التجديف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وتبين أن الحالة لرجل مسن ويجلس على كرسى متحرك، ويقوم بالمبيت يوميًا بداخل سور النادى.

ووجه الأحمدى الوكيل مدير عام التضامن الاجتماعى، فى بيان بإنقاذ حالته وفحصها، وتبين أنه يدعى "أبو القاسم.م.ج" 61 سنة، يقيم بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، ولديه شقة دور أرضى بإحدى العمارات، كما أن لديه أسرة مكونة من 3 أولاد أكبرهم طالب بكلية الهندسة، كما أنه يملك معاشًا شهريًا من الحكومة يصل إلى 3700 جنيه، وعلى الرغم من ذلك فإنه يمارس مهنة التسول التى يحصل من خلالها على دخل مادى يصل لأكثر من مستحقات معاشه الشهرى.

وكشف مدير عام التضامن الإجتماعى، عن أن الرجل المسن طالب فريق التدخل السريع بالإقامة فى دار المسنين أو شقة دور أرضى، وهو ما يتعارض مع اللوائح المنظمة لدار المسنين، كما أن لديه معاش شهرى وشقة، وبالتالى هو غير مستحق لأن لديه كل عوامل وأسباب المعيشة الكريمة بدلاً من ممارسة مهنة التسول.