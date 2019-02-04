شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعملى رجيم ومبتخسيش.. 7 أخطاء تقعين فيها عند محاولتك لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذى صن" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، إذا كنت تقومى بعمل رجيم لإنقاص وزنك، تفشلين فى خفض بضع الكيلوجرامات من وزنك، هناك عدة أسباب قد لا تلتفتين إليها عن القيام بخفض الوزن.

هناك أخطاء تقعين فيها تعوق رحلة فقدان الوزن.. فيما يلي قائمة بالأخطاء التي قد تحتاجين إلى أخذها في الاعتبار:



التوتر وعدم النوم اهم اسباب عدم خفض الوزن

أولا : قلة النوم..

فعدم الحصول على قسط كافى من النوم يزيد من محيط خصرك، فقد أكد إيف فان كوتر، مدير مركز النوم والأيض والصحة بجامعة شيكاجو: "لا شك أن عدم كفاية النوم يزيد من الجوع والشهية، الأمر الذى يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن".

ثانيا : التوتر ..

تقول إليزابيث سكوت، أخصائية الصحة، إن التوتر المزمن قد يجعلك تصل تقبل على الكحول أو الطعام كوسيلة للراحة ،فالافراط فى تناول الطعام يزيد من وزنك ، فأحد أهم العوامل في فقدان الوزن هو احتساب عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بدلاً من حرقها، إذا كنت تأكل أكثر بكثير مما تستهلكه للطاقة، فمن المؤكد أنك ستزيد فى الوزن.

ثالثا : عدم ممارسة التمارين الرياضية ..

تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل شخص بأداء القليل من تدريب القلب، والقوة كل أسبوع، يجب أن يمارس البالغين مدة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة حتى ركوب الدراجات أو المشي السريع أسبوعيا، والتي تعمل على الجسم كله، حتى إذا كنت تمارس نشاطك عن طريق الابتعاد عن مكتبك للاستراحة، أو صعود الدرج بدلاً من المصعد ، فيمكن أن تجعل العالم مختلفًا.

رابعا: الاستعجال فى انتظار نتيجة الرجيم

امنح نفسك إطارًا زمنيًا واقعيًا لرؤية النتائج، تذكر أنه قد تكون هناك فوائد أخرى لجسمك لا يمكنك رؤيتها حتى الآن، أو تلك التي لا يمكن قياسها باستخدام "المقياس".

خامسا: استشارة الطبيب عند ثبات الوزن فقد يكون لديك سبب طبى

قد تكون لديك حالة طبية، ففقدان الوزن هو عملية معقدة تتكون من العديد من العوامل التي نتحكم بها، مثل النظام الغذائي ، وممارسة الرياضة ، ومستويات النشاط، والتوتر، فهناك أيضا عوامل خارجة عن سيطرتنا مثل الجينات، والجنس والهرمونات، والعمر وطبيعة الجسم، إذا وجدت أنه على الرغم من أصعب جهودك فأنت لا تخسر وزنك، قد يكون من المفيد زيارة الطبيب لاستبعاد الحالة الطبية.



لماذا تفشلين فى خفض الوزن

سادسا: عدم زيادة التدريبات التى تقوم بها باستمرار..

يصل الجميع تقريبًا إلى مرحلة فقدان الوزن في مرحلة ما، بينما يتكيف جسمك مع التدريبات الخاصة التى تقوم بها، وبالتالى لا تنفق الكثير من السعرات الحرارية، فإذا كانت هذه هي الحالة، فقد حان الوقت لاستبدالها والبدء في تجربة التدريبات الأخرى.

سابعا: التوقف عن الرجيم فى عطلة نهاية الأسبوع..

فهناك عدد من الأسباب الخفية لزيادة الوزن، أحد هذه الأشياء هو التلاعب في كل عطلة نهاية أسبوع، والذى سيؤدي إلى إعاقة العمل الشاق الذي بذلته طوال الأسبوع، فحاول أن تستبدل الطعام بأشياء ممتعة أخرى، مثل الذهاب إلى السينما.