شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يلغى عقوبة حبس الفلاح بمشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على حذف عقوبة الحبس من نص المادة (6) بمشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية، والتى تتضمن عقوبات على كل من يُخالف نص المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بالمشروع.

وتنص المادة بعد تعديلها على "يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه".

وتنص المادة (2) على أن يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة)

فيما تنص الفقرة الأولى من نص المادة (3) على أن يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوي الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها.

بدأ الأمر بمطالبة النائب فايز أبو خضرة بأن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط وإلغاء عقوبة الحبس، واتفق معه النائب محمد زكى السويدى، مؤكدا أن عقوبة الحبس تؤدى فى النهاية إلى عدم التنفيذ وعدم وجود إجراءات جادة من الحكومة لتنفيذ النظام، مطالبا بإلغاء الحبس أسوة بالقوانين الاقتصادية.

من ناحيته قال الدكتور على عبد العال، إن الحبس ليس إجباريا بنص المادة قبل تعديلها، وأن عقوبة تلك المخالفات لها نص بقانون العقوبات.

فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص يعالج حالتين، الأولى مخالفة المادة (2) والثانية هى الفقرة الأولى من المادة (3)، موضحا أن منع موظف عام من تأدية عمله له عقوبات بقانون العقوبات، مؤكدا أن نص المادة (6) من مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية سيكون فى صالح الفلاح، مضيفا "وإن وضعت عبارة مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد سيكون ليس فى صالح الفلاح"، لافتا إلى أن الاقتراح المُقدم من النواب بإلغاء عقوبة الحبس يضع الفلاح تحت طائلة قانون العقوبات وهذا ليس فى صالحه لأن العقوبة أخف من الموجودة بقانون العقوبات .

وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أخذ التصويت على الاقتراح المُقدم من النائب فايز أبو خضرة بإلغاء عقوبة الحبس، ووافق أغلبية أعضاء البرلمان عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون تحسين الأراضى الزراعية.