شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكى مشيدا باهتمام مصر بالتعليم: دليل على سيرها بالطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفدًا من خريجى وأعضاء مجلس إدارة لجنة التبادل التعليمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية (برنامج فولبرايت الأمريكي)، وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة.

فى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر وبرنامج فولبرايت فى مجال التعليم والدراسات العليا، مُقدمًا التهنئة لبرنامج فولبرايت بمناسبة الذكرى السبعين لبداية أنشطته فى مصر، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تلعبه المنح الدراسية التى يُقدمها البرنامج وغيره من المؤسسات التعليمية فى بناء القدرات وتعزيز التنمية البشرية بما يخدم أغراض التنمية بشكل عام.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد تطلع الحكومة لزيادة الأنشطة التعليمية لبرنامج فولبرايت فى مصر، لاسيما وأن التعليم يحتل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال الخطط الطموحة لتدريب الكوادر البشرية من القيادات الشابة وتأهيلهم بكل ما يحتاجون من مهارات وعلوم لمواكبة أحدث التطورات حول العالم، بما يؤهلهم لقيادة مسار التطوير والتحديث فى مصر المستقبل.

وطلب رئيس الوزراء من وفد برنامج فولبرايت تعزيز العلاقات التعليمية بين مصر والولايات المتحدة من خلال تشجيع الجامعات الأمريكية المعنية لافتتاح فروع لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة الأخرى، على غرار ما قامت به جامعات أوروبية كبرى كان آخرها الجامعة الألمانية التى تم وضع حجر أساسها أمس، أو على الأقل من خلال برامج الشراكة التعليمية بين الجامعات الأمريكية ونظيرتها فى مصر، لاسيما وأن مصر دولة غنية بمواردها البشرية مما يمثل مجالًا جاذبًا لمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية.

من جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بقيام برنامج فولبرايت بمضاعفة عدد المنح التى قدمها لمصر عدة مرات من 2014 وحتى الان (زاد عدد المنح من 56 فى 2013 إلى 123 فى 2018)، هذا فضلًا عن زيادة عدد البرامج الدراسية والأكاديمية، مضيفًا أن افتتاح فروع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى يتطلب زيادة انخراط برنامج فولبرايت فى مزيد من برامج التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وفد برنامج فولبرايت أعربوا عن تطلعهم لزيادة التعاون مع مصر، مشيدين بما لمسوه من تحمس الكثير من الجامعات الدولية لافتتاح لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيُشجع مزيدًا من الأمريكيين على التقدم للبرامج الدراسية فى مصر.

وأضاف وفد البرنامج أن منح فولبرايت حققت تقدمًا مشهودًا على مدار السنوات الماضية فى التواصل مع كافة الأطياف الديموغرافية، بحيث امتدت إلى طلبة الأقاليم ولم تقتصر على القاهرة والمدن الكبرى.

واختتم الوفد حديثه بالإشادة باهتمام الحكومة المصرية بالتعليم وتطويره، معتبرين ذلك دليلًا على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.











