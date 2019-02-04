الرقابة الإدارية تنشر فيديو لدورة مكثفة لـ35 فردا من ذوى الهمم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو لدورة مكثفة لذوى الهمم لـ ٣٥ فرداً من ضعاف السمع بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية. وأوضحت الرقابة أن هذه الدورة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، موضحه أن الحاضرين أبدوا استحسانهم لما لاقوه من اهتمام بالتعرف علي تطورات سبل مكافحة ومنع الفساد.

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