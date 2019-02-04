شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية رومانيا ببروكسيل سبل دفع العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين، لقاءً مع وزير الخارجية الرومانى "ثيودور ميليسكانو"، على هامش الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك لبحث سبل دفع العلاقات المصرية الرومانية والنهوض بها فى المجالات المختلفة، فضلًا عن التنسيق والتعاون بينهما فى المحافل الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء مؤكدًا على عمق وتميُز العلاقات التى تجمع مصر ورومانيا، ومشيرًا إلى الطفرة التى تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن، لاسيما مع اجتياز حجم التبادل التجارى حاجز المليار الدولار خلال عام 2018، فضلًا عن مضاعفة عدد رحلات الطيران العارض لمدينتى شرم الشيخ والغردقة.

ومن جانبه، أشاد الوزير الرومانى بالمسار القائم للعلاقات بين البلديّن، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع مصر فى شتى المجلات خلال الفترة القادمة، ومؤكدًا على حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر. كما أكد "ميليسكانو" على دعم بلاده الكامل للقمة العربية الأوروبية الأولى المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى حرص خلال اللقاء على استعراض رؤية مصر للأوضاع الإقليمية فى الشرق الأوسط، فضلًا عن الجهود المصرية إزاء مختلف التحديات والقضايا.

وفى ختام تصريحاته، أوضح حافظ أن الوزيرين ثمّنا مستوى التعاون المتميز بين البلديّن داخل المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة الاتحاد الأوروبى، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور بينهما فى الفترة المقبلة حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.